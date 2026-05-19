Inseguimento a 100 all’ora dopo il colpo: i ladri fuggono con la cassaforte di Mondo Convenienza

Settimo Torinese (TO) – Sono riusciti a dileguarsi scaricando un estintore sulla pattuglia che li inseguiva ai cento all’ora, con i Carabinieri costretti a fermarsi per non finire fuori strada o causare un incidente. La banda dei ladri è entrata in azione nella notte di Sabato 16 Maggio nella sede di Mondo Convenienza, a Settimo Torinese. Passano attraverso un’uscita di sicurezza del magazzino di via Tedeschi e in poco tempo sganciano la cassaforte dal peso di almeno cinque quintali e la caricano sul furgone. Scatta l’antifurto del mobilificio e sul posto arriva una pattuglia di Settimo. Inizia quindi l’inseguimento a tutta velocità fino a quando uno dei malviventi si sporge dal finestrino del passeggero e scarica il contenuto dell’estintore verso i militari. Poche ore più tardi, su segnalazione di un passante, una volante della polizia e i vigili del fuoco recuperano il forziere rubato nelle campagne di via degli Ulivi, vicino al parco dei laghetti di Falchera.