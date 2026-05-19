Pallacanestro Serie A – Milano batte Reggio Emilia in gara 2: ora la serie è sul 2-0 per l’Olimpia

Milano ( Olimpia Milano – Reggio Emilia 77-65) – Continua la marcia dell’Olimpia Milano, che vince anche gara-2 al Forum di Assago contro la Una Hotels Reggio Emilia e vede l’accesso alle semifinali playoff della Serie A 2025/26. I padroni di casa si impongono per 77-65 in un match che sembra mettersi sui binari giusti già nel primo tempo con un vantaggio massimo di +14, ma che si riapre negli ultimi minuti, con gli ospiti bravi a rimontare fino al -2 (63-61). Milano la chiude trascinata da Shavon Shields, che mette a tabellino 19 punti, ma anche con due triple di Brooks per un parziale pesantissimo di 8-0. Agli ospiti non bastano quattro uomini in doppia cifra (Barford, Rossato, Caupain, Woldetensae).
Olimpia Milano – Reggio Emilia
Parziali: 20-14/20-15/13-20/24-16
Olimpia Milano: Mannion 5, Ellis 5, Tonut n.e, Bolmaro 11, Brooks 10, LeDay 4, Ricci 2, Flaccadori n.e, Guduric 7, Diop 7, Shields 19, Nebo 7. Coach: Giuseppe Poeta.
Pallacanestro Reggiana: Barford 11, Brown n.e, Thor 5, Rossato 14, Woldetensae 12, Mainini n.e, Caupain 13, Williams, Uglietti 2, Severini 3, Echenique 5, Vitali n.e. Coach: Dimitri Priftis.