Accoltella la madre in casa, lei si lancia dalla finestra per salvarsi: è grave

Carentino (Al) – Ha accoltellato la madre al termine di una violenta lite domestica, costringendola a lanciarsi dalla finestra per sfuggire ai colpi. Una donna di 30 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Carentino dopo i fatti avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri. L’allarme al 112 è stato lanciato da una vicina di casa, che ha prestato i primi soccorsi alla vittima, una donna di oltre sessant’anni. Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione. I militari l’hanno trovata nel giardino di casa, riversa a terra sotto la finestra aperta. Oltre ai traumi riportati nella caduta, presentava diverse ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa, con gli abiti lacerati e intrisi di sangue. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al’ospedale di Alessandria, dove si trova tuttora ricoverata a causa delle gravi lesioni riportate. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno rintracciato la figlia trentenne nella propria camera. Sul volto e sugli indumenti della donna erano presenti evidenti tracce di sangue riconducibili all’aggressione appena avvenuta. La trentenne è stata quindi arrestata in flagranza di reato. Considerate le sue condizioni psicofisiche, il Tribunale di Alessandria ha disposto per la donna gli arresti domiciliari nel Reparto di Psichiatria dell’ospedale alessandrino.