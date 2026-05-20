Calcio Serie B – Il Monza è la prima finalista: battuta la Juve Stabia 2-1

Monza ( Monza – Juve Stabia 2-1) – Con un gol da urlo di Cutrone al 96′ il Monza supera 2-1 la Juve Stabia nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT staccando il pass per la doppia finale contro Catanzaro o Palermo. A 180 minuti dal sogno Serie A dopo una serata ricca di emozioni, sigillata dalla doppietta dell’attaccante.Al 22’ Birindelli impegna Confente con un destro deviato. Al 26’ ci prova Azzi che rientra da sinistra e manca l’incrocio dei pali con una conclusione violenta. La gara non si sblocca nonostante il netto predominio dei biancorossi. Petagna chiede invano un rigore per una trattenuta in area campana al 36’. La Juve Stabia predilige la prudenza e all’intervallo è 0-0. La ripresa si apre con una sgroppata di Azzi che viene fermato all’ultimo in corner. Al 57’ Bianco si gioca un triplo cambio inserendo Lucchesi, Hernani e Cutrone. Il brasiliano nuovo entrato tenta direttamente da corner con una velenosa traiettoria che Confente toglie dal primo palo al 63’. Il Monza preme sull’acceleratore, spinto dagli oltre diecimila dell’U-Power Stadium che si fanno sentire.Il gol della liberazione arriva dopo pochi secondi e lo firma Cutrone con una grande giocata. L’assist è di Bakoune, bravissimo a fare il vuoto sulla destra e servire il numero 10 che controlla, evita un difensore e Confente depositando in rete a porta vuota al 85′. Sembra finita, ma al 90’ Burnete si inventa un gran gol col sinistro per l’1-1 che restituisce speranza alla Juve Stabia. Finale incandescente, con le Vespe che si spingono in avanti. Thiam salva con una parata d’istinto. Poi al 94’ un contropiede clamoroso con Confente fuori dai pali spalanca la strada ad Alvarez che sfiora il 2-1. Il gran gol a porta vuota lo segna ancora lui, uno scatenato Cutrone, che al 96’ punisce Confente con un destro dalla grande distanza per il definitivo 2-1

Monza – Juve Stabia

Monza (3-4-2-1): Demba Thiam Ngagne; Birindelli, Delli Carri (56′ Lucchesi), A. Carboni; Bakoune, L. Colombo, Mat. Pessina, Azzi (84′ Ravanelli); Colpani (57′ Hernani), Mota (77′ Alvarez); Petagna (57′ Cutrone). All.: Bianco.

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Dalle Mura (81′ Gabrielloni); Carissoni (65′ Pierobon), Mosti (46′ Burnete), Leone (64′ Ricciardi), Cacciamani; Maistro (46′ Zeroli); Okoro. All.: Abate.

Gol: 85′ e 90’+6 Cutrone , 90′ Burnete

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.