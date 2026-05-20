Calcio Serie C – Pareggio per 3-3 tra Catania e Lecco: lombardi fuori dai playoff

Catania ( Catania – Lecco 3-3) – Il Lecco va a caccia dell’impresa dopo lo 0-0 dell’andata. I blucelesti di Federico Valente sfidano i siciliani nella bolgia dello stadio “Angelo Massimino”, con la consapevolezza che solo una vittoria nei novanta minuti può regalare il pass per le semifinali playoff. Il pareggio senza reti ottenuto al Rigamonti-Ceppi ha lasciato tutto in sospeso, ma il regolamento sorride ai siciliani: in caso di parità di reti tra andata e ritorno, saranno i rossazzurri a qualificarsi. Si decide tutto in 90 minuti di fuoco. ll Catania passa subito al 3′ con l’ex di turno Donnarumma, che approfitta di una difesa bluceleste impreparata sul cross di Jimenez e insacca da pochi passi.Il Lecco reagisce al 19′ con un grande sinistro di Oliver Urso in contropiede che riporta tutto in parità. Al 34′ l’arbitro viene richiamato al VAR per un fallo netto su Battistini in area: rigore trasformato magistralmente al 37′ da Sipos con un cucchiaio spettacolare che porta avanti i blucelesti. La gioia però dura poco: al 42′ il Catania pareggia di nuovo in mischia grazie all’autogol di Marrone che devia di petto in porta su tiro di Ierardi. Si va al riposo sul 2-2, con tutto ancora da decidere e il Lecco che deve necessariamente vincere per passare il turno.Ierardi al 7′ spegne i sogni blucelesti in ripartenza (frittatona della difesa ospite).Il match si riapre al 37′ grazie alla rete del nuovo pareggio: il 3-3 è opera di Duca che spara una bella botta dal limite rimette tutto in gioco. Ma il pari (inutile) permane fino al termine, dopo appenatre minuti di recupero concessi dall’arbitro Gianquinto.

Catania – Lecco

Catania (3421) :Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola (41′ s.t. Allegretto), Quaini, Di Tacchio, Donnarumma (41′ s.t. Raimo); Jimenez (17′ s.t. D’Ausilio), Cicerelli (29′ s.t. Bruzzaniti); Forte (29′ s.t .Caturano). In panchina Bethers, Coco, Cargnelutti, Celli, Di Noia. All. Toscano.

Lecco (3511) Furlan; Battistini, Marrone (34′ s.t. Basili), Romani; Urso (27′ s.t. Konatè), Metlika, Zanellato (27′ s.t. Parker), Mallamo (27′ s.t .Bonaiti), Kritta; Duca (43′ s.t. Voltan); Sipos. In panchina Dalmasso, Ferrini, Tanco, Pellegrino, Lovisa, Mihali, Furrer. All. Valente.

Gol: Donnarumma 3′ p.t.; Urso 19′ pt ; Sipos rigore 37′ p.t. , Marrone autorete 42′ p.t., Ierardi 7′ s.t., Duca 37′ s.t.

Arbitro: sig. Edoardo Gianquinto della sez. AIA di Parma