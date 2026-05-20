Litiga con un sedicenne: denunciato per minacce e possesso di coltelli

Stradella (PV) – I Carabinieri di Stradella sono intervenuti nei giorni scorsi per bloccare un uomo sorpreso a discutere animatamente con un sedicenne in mezzo alla strada. I militari hanno notato l’atteggiamento aggressivo del ragazzo del maggiorenne poi denunciato per minaccia aggravata, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illecito d’armi od oggetti atti ad offendere. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire un coltello a lama pieghevole della lunghezza di 8 centimetri, con cui negli istanti precedenti l’uomo aveva minacciato la giovane vittima. Inoltre, occultato nelle tasche dell’indagato, i militari hanno riscontrato oltre a 9,6 grammi di hashish un bilancino di precisione, elemento ritenuto indicativo per l’attività di cessione della sostanza. I successivi approfondimenti investigativi e la perquisizione domiciliare hanno consentito di rinvenire un secondo coltello, poi sequestrato. Attualmente sul fatto, che vede l’uomo indagato per il possesso illecito dell’arma e per le minacce e la detenzione a fini di cessione dello stupefacente indaga la Stazione Carabinieri di Stradella diretta dalla Procura della Repubblica di Pavia.