Pallacanestro Serie A – Anche gara 2 è di Venezia: Venerdì a Tortona per riaprire la serie

Venezia ( Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona 87-75) – Inizia fortissimo la Reyer Venezia, che va rapidamente sul +7 (13-6) con un perfetto 5/5 dal campo dopo le triple di Jordan Parks e Kyle Wiltjer. Due runner consecutivi di Ezra Manjon riportano a contatto il Derthona, ma la Reyer è implacabile dall’arco, nuovamente con il numero 33 canadese a segno. La Bertram, però, reagisce con orgoglio, trainata dai 6 punti a testa di Justin Gorham e Arturs Strautins. La tripla di Capitan Baldasso vale il 21-18 con cui il Derthona chiude il primo quarto.La squadra di Neven Spahija apre il secondo quarto con un 10-0 di parziale che vale il 28-21 grazie alla tripla dell’ex Leonardo Candi dopo tre minuti. Il digiuno realizzativo dei Leoni dura quattro minuti, ma Baldasso risponde con una tripla delle sue, seguito da un ispiratissimo Brekkott Chapman per l’8-0 bianconero. Le due squadre combattono a suon di contropiedi, con il ritmo che si alza di possesso in possesso. Dopo venti minuti, si va negli spogliatoi sul 41-38 per il Derthona, che mantiene il +3. L’avvio di seconda frazione vede gli attacchi di Reyer e Derthona più in difficoltà rispetto ai primi venti minuti, con le percentuali che si abbassano. RJ Cole e Denzel Valentine trainano gli orogranata, ma Strautins risponde presente dall’arco. L’intensità difensiva dei padroni di casa aumenta, con l’attacco di Venezia che porta il parziale sul 16-5 per il 54-46 a metà terzo quarto. La Bertram ritorna in partita, ma la Reyer confeziona otto punti in pochi secondi per entrare nel quarto quarto sul +12 (64-52). Gli orogranata non rallentano ad inizio quarto quarto, toccando il massimo vantaggio con 18 lunghezze (71-53) dopo una tripla di Ky Bowman. Il Derthona tenta di rimettersi in partita, ma Venezia estende il divario sul +20 (77-57) dopo un layup di Cole, che forza il timeout di Coach Fioretti. I padroni di casa mantengono saldo il vantaggio nel finale di partita e chiudono la gara sul 87-75

Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona

Parziali: 18-21/20-20/26-11/23-23

Umana Reyer Venezia: Tessitori 2, Cole 19, Horton 4, Lever N.E., De Nicolao, Candi 5, Bowman 9, Wheatle 9, Nikolic 3, Parks 16, Witljer 15, Valentine 5. All. Spahija.

Tortona: Vital 8, Hubb 3, Gorham 21, Manjon 4, Pecchia 4, Chapman 10, Tandia N.E., Baldasso 10, Strautins 9, Olejniczak 3, Biligha 3, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Baldini di Firenze, A. Bongiorni di Pisa, D. Bongiorni di Roma.