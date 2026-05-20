Picchia la moglie e aggredisce i Carabinieri intervenuti sul posto: arrestato

Alessandria – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni residente al quartiere Cristo per maltrattamenti alla moglie in famiglia davanti ai figli minorenni e aggressione agli Uomini della Benemerita intervenuti sul posto in seguito all’allarme lanciato dai vicini per le urla che provenivano dall’alloggio da parte della moglie durante l’ennesima aggressione nata per motivi legati alla gestione dei due figli minorenni. È stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. È finito in carcere,