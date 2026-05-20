Tragedia a Bollengo: bambina di due anni muore investita durante una manovra dell’auto del padre

Bollengo (TO) – Un tragico incidente quello che è avvenuto intorno alle 8.40 di ieri, in strada Castello a Bollengo. Una bambina albanese di due anni, Elodi Kullafi, è morta all’ospedale di Ivrea, dove è arrivata già priva di vita dopo essere stata travolta, durante una manovra nel cortile di casa, dall’auto del padre, una Mercedes. Secondo quanto ricostruito, il padre non si sarebbe accorto che la piccola, che avrebbe dovuto accompagnare poco dopo all’asilo, era uscita dall’edificio di casa sfuggendo alla sorveglianza della mamma. Immediata è stata la richiesta d’aiuto al 118 Azienda Zero, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno trovato nessuno. I genitori, infatti, l’avevano caricata in auto per una disperata corsa verso l’ospedale, senza attendere l’intervento dei sanitari. Una volta constatata la morte della figlia sono crollati e sono stati trattenuti anch’essi dai sanitari, in stato di choc.