Uomo trovato ferito all’addome e al torace all’interno di un negozio

Torino – Lo hanno trovato ferito, in piena notte, all’interno di un negozio in Corso Vercelli a Torino. Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine per ricostruire cosa sia accaduto ieri. Un allarme ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero che, arrivati sul posto, hanno trovato intorno alle 22.30 una persona di origini extracomunitarie con lesioni all’addome e al torace. L’uomo, di 32 anni, è stato medicato e subito portato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco. Sul caso indagano i carabinieri e, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe degli effetti di una lite tra alcuni cittadini stranieri. L’uomo ferito non ha voluto sporgere denuncia.