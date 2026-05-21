Aggressione vicino alla stazione di Ovada: ragazzo ferito a un braccio

Ovada (AL) – Momenti di tensione ieri pomeriggio a Ovada, nella zona della stazione ferroviaria, dove si è verificata un’aggressione su cui stanno indagando i Carabinieri. È stato subito fermato dai Carabinieri e portato in caserma il responsabile dell’aggressione avvenuta questo Mercoledì lungo il viale della stazione ad Ovada ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta di un ragazzo di 15 anni arrivato in Italia da poco tempo. Nei pochi giorni trascorsi ad Ovada il giovane si era fatto notare dalla forze dell’ordine per un altro episodio meno grave rispetto a quanto accaduto ieri. Stando alla ricostruzione iniziale, infatti, il ragazzo di 15 anni ha utilizzato un coltello per colpire un ragazzo di 17 anni, ferendolo a un braccio. I soccorritori del 118 hanno hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito, poi portato in Ospedale e dimesso poco fa con prognosi di 20 giorni. I Carabinieri stanno ora indagando per chiarire se si sia trattato di un tentativo di rapina oppure se dietro al gesto del ragazzo ci siano altre motivazioni.