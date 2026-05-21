Incidente a Predosa: perde la vita uomo di 62 anni

Predosa (AL) – Tragedia nella notte lungo la strada Provinciale 179 a Predosa, dove un motociclista di 62 anni, residente a Tagliolo Monferrato, ha perso la vita in un gramatico incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. A notare il mezzo a terra, intorno alle 22.30, è stato un automobilista di passaggio che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Capriata D’Orba. Nonostante gli sforzi dei sanitari, purtroppo, il motociclista non ce l’ha fatta. I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure stanno ora lavorando per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le cause cha hanno portato alla tragedia.