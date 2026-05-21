Sette colpi in due mesi: arrestato il rapinatore delle farmacie

Torino – Era diventato il terrore delle farmacie, anche se non disdegnava altri esercizi, in particolare quelle di Torino, Moncalieri e Nichelino. E nell’arco di due mesi, tra Marzo e Aprile, aveva messo a segno addirittura sette colpi. E’ stato però arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri un 41enne torinese, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malvivente avrebbe effettuato il primo colpo della serie il 19 Marzo scorso, assalendo una farmacia a Nichelino, poi non si sarebbe più fermato mettendo a segno altre sei rapine, l’ultima delle quali in una farmacia, a Torino, a fine Aprile, con un bottino complessivo di varie migliaia di euro. Lo stop è arrivato grazie alle indagini che hanno permesso l’incrocio delle attività di indagini tecniche e raccolta di testimonianze, riuscendo ad identificare l’autore e a bloccarlo prima che ne commettesse altre. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Torino.