Assemblea di fabbrica diventa un incontro di boxe alla Dierre tra Fiom, Cgil e Uilm

Villanova d’Asti (AT) – Ieri allo stabilimento Dierre un’assemblea sindacale s’è trasformata in un incontro di boxeculminata con l’intervento dei rappresentanti delle tute blu di Cgil e Uil. Al centro della disputa un delegato Fiom e Alessandro Ferrante, esponente della segreteria territoriale Uilm. Durissima la presa di posizione di Silvano Uppo, segretario provinciale Uilm, in un comunicato sottoscritto anche dal segretario generale di Asti-Cuneo Armando Dagna. Durante il dibattito un delegato della Fiom è intervenuto con toni molto accesi per poi scagliarsi contro Alessandro Ferrante, seduto a pochi metri di distanza, mndandolo al tappeto prima di finire al pron soccorso mentre l’aggressore è stato trattenuto da alcuni presenti. In serata è arrivato anche il comunicato della Uilm nazionale con una nota di ferma condanna dell’accaduto.