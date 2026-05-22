Camionista muore carbonizzato nel rogo del suo camion dopo un tamponamento

Villafranca (AT) – Ieri mattina lungo l’autostrada A21 (Torino-Piacenza) nella zona di Villafranca, per cause in corso di accertamento una bisarca carica di vetture diretta verso il capoluogo ha tamponato violentemente l’autoarticolato che la precedeva. In pochi istanti la bisarca si è trasformata in una trappola di fuoco e per il camionista al volante, un cittadino di un Paese dell’Est europeo, non c’è stato scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, a una squadra del 118, due patuglie di Polstrada e l’Elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, il cui corpo era carbonizzato. L’altro camionista, rimasto gravemente ferito, è stato invece portato via in elicottero al Cto di Torino. Le auto in coda hanno paralizzato il traffico autostradale, deviato sulla Asti-Torino.