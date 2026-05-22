Droga nascosta nelle mattonelle: scoperti 11 kg tra cocaina e hashish

Genova – Il carico dichiarato era mattonelle, ma nei colli provenienti dalla Spagna e destinati a varie parti dell’Italia, i finanzieri della compagnia di Genova Sestri, hanno trovato e sequestrato circa 5 kg di cocaina pure e oltre 6 kg hashish. Il sequestro è scattato al termine di un’attività dalla Fiamme Gialle sulle spedizioni internazionali. A far scattare gli approfondimenti è stata una anomalia emessa dai primi riscontri documentali: i destinatari indicati sulle spedizioni risultavano inesistenti e i pacchi erano destinati dei punti di ritiro. All’interno dei pacchi i finanzieri hanno rinvenuto delle mattonelle realizzate in un conglomerato di gesso e poliestere. Già da un primo esame esterno è stata riscontrata un’anomalia: le mattonelle suonavano a vuoto. Date le circostanze e gli elementi indiziari, si è proceduto a demolire il rivestimento esterno, trovando così diversi panetti di sostanza stupefacente.Complessivamente 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish. Si stima che se immessi sul mercato avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali oltre 520.000 euro.