Incendio nella videoteca in via Lanza: tre intossicati

Casale Monferrato (AL) – Un grosso incendio è scoppiato alle 19.30 di ieri in fondo a via Lanza, in direzione di viale Morozzo San Michele. Si tratta della videoteca che si trova all’angolo con via dei Grani. I Vigilie del Fuoco della compagnia della città sono ancora al lavoro per domare l’incendio di cui non si conoscono ancora le cause. Tre gli intossicati, trasportati per precauzione in ospedale dal 118. Traffico bloccato nelle vie adiacenti all’incendio per consentire l’intervento dei pompieri. Introno alle 21.30 il sindaco Emanuele Capra ha annunciato che la situazione era sotto controllo. Pochi minuti dopo però il rogo si è esteso ad un edificio vicino. Dicono che però non ci sono pericoli per la popolazione.