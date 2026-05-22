Oggi la partenza del giro d’Italia ad Alessandria: il percorso e gli orari

Alessandria – Oggi il capoluogo della nostra provincia ospiterà la partenza della 13a tappa del Giro d’Italia 2026, la Alessandria – Verbania, lunga 189 chilometri e con 1.400 metri di dislivello. Il via ufficiale è previsto alle 12.40 da Piazza della Libertà, dove verranno allestiti il podio firma e il villaggio commerciale. I corridori arriveranno in Piazza da Piazza Garibaldi, l’area destinati ai parcheggi delle squadre, della stampa, degli sponsor e della carovana pubblicitaria. Prima dello start, i ciclisti e i mezzi accreditati. percorreranno Piazza Marconi, via San Giacomo della Vittoria, via Faa di Bruno e via Cavour fino a Piazza Libertà per il momento della firma, a partire dalle 11.