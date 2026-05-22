Pallacanestro Serie A – Milano batte Reggio Emilia e chiude la serie sul 3-0: ora la semifinale playoff

Reggio Emilia ( Unahotels Reggio Emilia – Olimpia Milano 72-84) – L’Olimpia Milano non sbaglia e chiude la serie in gara 3 contro Reggio Emilia e vola così in semifinale playoff. La squadra di coach Priftis ha lottato e messo in difficoltà i milanesi grazie soprattutto ad un clamoroso Rossato, ma l’Olimpia ha fatto valere la propria forza e con un Armani Brooks che fa l’Mvp risecano a segnare il punto del 3-0 nella serie. Nel secondo quarto la Reggiana trova un parziale di 30-19, tocca anche il più 7 ma un parziale di 28-11 in favore dei milanesi ribalta l’inerzia del match nella ripresa. Dopo aver vinto le prime due partite davanti al proprio pubblico, l’Olimpia Milano conquista anche gara-3 a Reggio Emilia e si qualifica per le semifinali Scudetto con un secco 3-0 nella serie. Dopo un primo quarto equilibrato, nel secondo quarto sono i padroni di casa a prendere il controllo delle operazioni sulle spalle di uno scatenato Riccardo Rossato, che segna 15 punti nel solo primo tempo e chiude alla fine con 21 punti e un perfetto 6/6 da tre punti.Una Hotels però non riesce a difendere il vantaggio di otto lunghezze accumulato nel primo tempo perché nella ripresa sale in cattedra Armoni Brooks: l’MVP della stagione segna 19 dei suoi 27 punti nel solo secondo tempo e spacca in due la partita con 7/13 dall’arco, accompagnato dai 17 punti di Leandro Bolmaro e i 16 di Zach LeDay oltre agli 11 di Shavon Shields. La squadra di coach Poeta attende ora la vincente tra Brescia e Trieste, con la serie sul 2-1 per la Germani.

Unahotels Reggio Emilia – Olimpia Milano

Parziale: 12-17/30-19/11-24/19-24

Reggio Emilia: Rossato 21, Barford 11 rimbalzi 5, Williams 8 rimbalzi 6, Caupain 7, Thor 6 rimbalzi 5, Severini 6, Woldetensae 5, Echenique 4, Uglietti 4, Vitali 0, Brown ne, Mainini ne. Coach Priftis.

Olimpia Milano: Brooks 27 rimbalzi 6, Bolmaro 17, Leday 16, Shields 11, Guduric 5, Nebo 4 rimbalzi 10, Mannion 2, Diop 2 rimbalzi 5, Ellis 0, Ricci 0, Flaccadori 0, Tonut ne.. Coach Poeta.