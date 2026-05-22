Pallacanestro Serie B – Gara 1 dello spareggio playout va a Casale: Sabato gara 2

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Leonardo Dany Quarrata 83-82) – La salvezza nella Serie B Nazionale si decide nella serie play-out tra la Novipiù MB e Quarrata. I pistoiesi, matricola del campionato, hanno dimostrato di essere una compagine coriacea, pur avendo terminato la stagione al penultimo posito nel proprio girone. Con il fattore campo a sfavore, i toscani, guidati da Tiberti e Molteni, affrontano una Novipiù priva di Giulietti, infortunatosi gravemente in gara-4 contro Loreto Pesaro; per lui stagione finita. Contenuta la sfuriata iniziale, la MB è brava a risalire a suon di triple (5/5 da tre nei primi 10’) chiudendo in vantaggio il primo quarto. La Novipiù, involuta nel secondo tempo, permette a Quarrata di tornare in partita. Dopo 20’ di gioco le squadre rientrano negli spogliatoi in perfetta parità: 49-49. Nella terza frazione regna in campo la confusione, mentre la posta in palio rende il match molto “fisico” e poco spettacolare. Il finale è un crescendo di tensione: la MB trova coraggio con Guerra e Zanzottera, sempre pronti a buttarsi a canestro. Nel finale Angelucci sbaglia l’ultima occasione e la MB può festeggiare il momentaneo vantaggio nella serie-salvezza.Si tornerà in campo per gara-2 sabato 23 maggio alle ore 20 ancora al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Gara-3, invece, a Pistoia martedì 26 maggio alle ore 21. L’eventuale gara-4 sarà ancora in Toscana giovedì 28 (ore 21). In caso di parità, la decisiva gara 5 è prevista per domenica 31 maggio alle ore 18 a Casale.

Monferrato Basket – Leonardo Dany Quarrata

Parziali: 27-21; 49-49; 70-64

Monferrato Basket: Zanzottera 20 (4/11, 1/4), Guerra 20 (0/1, 4/8), Martinoni 18 (5/12, 0/1), Fiusco 16 (1/3, 4/5), Osatwna 7 (1/5), Rupil 2 (1/2, 0/4), Marcucci (0/4, 0/1), D’Ambrosio Angelillo, Mossi, Dia. Quaroni, Flueras n.e. All. F. Corbani.

Quarrata: Tiberti 14 (4/8, 2/2), Molteni 13 (3/9, 1/2), Novori 12 (3/3, 2/6), Coltro 11 (2/3, 2/5), Regoli 10 (5/10, 0/4), Angelucci 9 (2/5, 0/2), Scandiuzzi 5 (2/3), Blatancic 3 (1/3, 0/1), Costa 3 (0/1, 1/1), Prenga 2 (1/2), Mongelli (0/3). All. A. Tonfoni.