Strappa a morsi il dito della rivale in amore: la lite tra amanti finisce all’ospedale

Torino – Intorno alla mezzanotte di stanotte la centrale operativa del 112 è stata allertata da una donna che ha dichiarato di essere al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mauriziano perché le mancava una falange che a suo dire le era stata staccata a morsi da un’altra donna che era lì con lei. Secondo le prime ricostruzioni, in serata le due donne, dell’hinterland torinese, si erano trovate in corso Sebastopoli. Avevano scoperto di avere una relazione con lo stesso uomo e si erano date appuntamento per chiarirsi. La situazione brevemente degenera in urla e spintoni e poi, alla fine, accade quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: una delle due donne aggredisce l’altra mordendole una mano e strappandole via una falange. Ad accompagnare le due donne c’è l’uomo conteso. Alla vittima hanno dato una quarantina di giorni di prognosi: deve essere operata alla mano con la speranza di riuscire a riattaccare la falange. Per la rivale è scattata una denuncia per aggressione