Arrestato a Genova il latitante Giuseppe Trimboli: si trovava in un b&b di San Martino

Genova – E’ stato trovato in un b&b del quartiere di San Martino, dove si era fatto ospitare usando un documento falso. Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, latitante da un anno, è stato arrestato dalla squadra mobile di Genova insieme alla polizia di Reggio Calabria. Trimboli, appartenente di Cosa Nostra, aveva fatto perdere le proprie tracce da un un anno: nel 2017 era stato arrestato nell’operazione Provvidenza 2 nei confronti degli affiliati alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. E’ stato portato nel carcere di Marassi su disposizione del pm Stefano Puppo.