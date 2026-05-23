Cade da un muro nella notte: ragazzo di 17 anni soccorso in codice rosso

Genova – Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere caduto da un muro, da alcuni metri, nella zona tra i giardini di plastica e via del Colle. È successo intorno alle ore 2:30 di sabato 23 maggio 2026. Sul posto il 118 ha inviato l’ambulanza 3-278 della Croce Bianca distaccamento di Carignano e l’automedica Golf 3. Il ragazzo è stato soccorso, non ha perso conoscenza, ma per la dinamica e il forte stato di agitazione, è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ai giardini di plastica è intervenuta anche la polizia per fare chiarezza sulle circostanze dell’incidente. Il 17enne si trovava nella zona con altri giovani, sembra fosse in stato di alterazione etilica e che si sia sporto da un muretto precipitando per circa quattro metri in una scarpata sottostante, fortunatamente i rami di un albero hanno parzialmente attutito la caduta, per il recupero in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco.