Calcio Serie A – L’Inter pareggia nel finale: a Bologna finisce 3-3

Bologna ( Bologna – Inter 3-3) – Nell’ultima giornata di Serie A, Bologna e Inter pareggiano 3-3 al Dall’Ara. L’Mvp del campionato Dimarco la sblocca al 22′ su calcio di punizione, ma Bernardeschi (25′), Pobega (42′) e un autogol di Zielinski (48′) gelano Chivu. Esposito accorcia al 64′ dopo un’azione di uno scatenato Diouf, che all’86’ segna la rete che evita il ko nel finale ai campioni d’Italia. I nerazzurri chiudono con 87 punti, i rossoblù a quota 56. partita si sblocca al 22′ ed è un modo perfetto per Dimarco di celebrare il premio di Mvp del campionato: sinistro su punizione sotto l’incrocio dei pali e 1-0 per i campioni d’Italia. Il vantaggio dura però tre minuti, perché Bernardeschi sfrutta il rimpallo sul tacco di De Vrij in area e al 25′ è 1-1. I rossoblù completano il sorpasso al 42′ con il tiro di Pobega deviato da Sucic prima e Lautaro poi e così all’intervallo sono avanti i padroni di casa.Nella ripresa, Zielinski fa subito autogol (48′) beffando in deviazione un non perfetto Martinez sul primo palo. Poi si scatena Diouf: prima propizia il 3-2 di Esposito (64′) con una gran giocata finita sul palo e poi sui piedi dell’ex Spezia, poi ci prova con un sinistro a giro di poco a lato. Ma il francese è caldo e scatenato e infatti all’86’ arriva il pareggio: su lancio del giovane Topalovic, entrato all’81’ al posto di De Vrij, proprio Diouf controlla e di destro brucia Skorupski sul primo palo.

Bologna – Inter

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (21′ st Zortea); Helland (36′ st Helland), Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler (21′ st Moro), Pobega (21′ st Odgaard); Bernardeschi (43′ st Dallinga), Castro, Rowe. In panchina.: Ravaglia, Pessina, Joao Mario, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All.: Italiano

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij (36′ st Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (9′ st Mkhitaryan), Zielisnki, Sucic (29′ st Cocchi), Dimarco (9′ st Luis Henrique); Esposito, Lautaro (9′ st Bonny). In panchina.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Kaczmarski, Bastoni.All. Chivu

Gol: 22′ Dimarco , 25′ Bernardeschi , 42′ Pobega , 3′ st aut. Zielinski , 19′ st Esposito , 41′ st Diouf

Arbitro: Bonacina