Incidente a Novi Ligure sulla strada per Serravalle: ferito un motociclista

Novi Ligure (AL) – Incidente questa mattina a Novi Ligure lungo la Sp35bis che porta a Serravalle. In base alle prime informazioni raccolte, si sono scontrate una moto e una vettura. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo di 49 anni, prima di trasportarlo in Ospedale in codice giallo. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Serravalle, quest’ultima impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.