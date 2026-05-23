Morto Luciano Vandone: economista ed ex assessore ad Alessandria

Alessandria – Morto ad Alessandria Luciano Vandone, economista e figura di spicco della politica cittadina. Aveva 88 anni. Vandone è stato professore ordinario di Economia Internazionale all’Università di Genova, ha ricoperto incarichi di consulenza aziendale in grandi Gruppi Industriali ed è stato consigliere economico dell’Intersind e vicepresidente della Cassa di risparmio di Alessandria.Dal 2007 al 2012 ha di nuovo avuto la delega al Bilancio nella giunta di centrodestra del sindaco Piercarlo Fabbio (Fi). A Vandone non piacevano solo i numeri. Ad appassionarlo anche i motori, soprattutto per il figlio Fabiano, fratello di Federica, che è stato anche pilota di Formula 3.