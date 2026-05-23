Pallacanestro Serie A – Tortona riapre la serie: vittoria su Venezia e Domenica si gioca per pareggiare

Tortona ( Bertram Tortona – Reyer Venezia 82-71) – La Bertram Derthona Tortona accorcia le distanze sull’1-2 nella serie contro l’Umana Reyer Venezia vincendo Gara 3 per 82-71. I padroni di casa prendono subito la testa del match sfruttando il talento di Vital e prendono poi il largo nel secondo periodo con un break di 13-0 innescato da due bombe di un super Baldasso, i guizzi di Pecchia e un gran Gorham sulle due metà campo (37-20). L’Umana Reyer comincia però meglio la ripresa con Bowman e Valentine che mettono in mostra tutto il proprio repertorio offensivo dalla distanza, mettendo la firma su un controbreak di 5-16 per il 50-47. La Bertram spinge però di nuovo sul pedale dell’acceleratore ad inizio ultimo quarto, con due bombe importanti di Hubb e uno spettacolare Biligha sulle due metà campo rimettono il Derthona avanti in doppia cifra, controllando così gli avversari sino all’82-71 conclusivo.I bianconeri sono stati guidati dai 16 punti di Vital, i 13 punti di Baldasso, i 12 punti e 5 rimbalzi di Biligha, gli 11 punti di Hubb e i 10 punti di Manjon. Agli ospiti non sono bastati gli 11 punti a testa di Tessitori e Wheatle e i 10 punti a testa di Cole e Bowman.

Bertram Tortona – Reyer Venezia

Parziali: 20-15/23-16/15-23/24-17

Bertram Tortona: Vital 16, Hubb 11, Gorham 7, Manjon 10, Pecchia 2, Chapman 6, Tandia ne, Baldasso 13, Strautins 3, Olejniczak 2, Biligha 12, Riisma ne. All. Fioretti.

Umana Reyer: Tessitori 11, Cole 10, Horton 9, Lever ne, De Nicolao ne, Candi 5, Bowman 10, Wheatle 11, Nikolic, Parks 3, Wiltjer 4, Valentine 8. All. Spahija.