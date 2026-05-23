Pallacanestro Serie B – Monferrato basket vince ai supplementari su Quarrata: Martedì gara 3 a Pistoia

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Dany Quarrata Basket 96-90) – Dopo la vittoria di misura in gara-1, la MB di coach Corbani punta a sfruttare al meglio il fattore campo nel secondo atto della serie che deciderà la permanenza in Serie B Nazionale. Il primo quarto è caratterizzato da un’intensità e una tensione palpabili, con Quarrata che tenta la fuga nei minuti iniziali, per poi subire il contrattacco a suon di triple di Fiusco e Rupil. Tantissimo nervosismo anche nella ripresa: Tiberti viene espulso dal match e le giocate si limitano ad una carica a testa bassa alle difese schierate. Nella ripresa si accende Martinoni, che sfugge alla marcatura asfissiante per piazzare canestri pesantissimi. La Dany non si arrende e con Molteni e Mongelli porta il match ai supplementari. Nell’overtime l’esperienza di Martinoni e Zanzottera, insieme ad una zampata di D’Ambrosio indirizzano gara-2 verso i colori rossoblù. Adesso la serie si sposta a Pistoia, con il terzo atto che andrà in scena martedì.

Monferrato Basket – Dany Basket Quarrata

Parziali: 18-23; 37-37; 63-60; 81-81

Monferrato Basket.: Osatwna (0/1 da tre), Fiusco 14 (0/3, 4/7), Rupil 17 (1/2, 5/9), Mossi, Guerra 11 (1/3, 2/6), Martinoni 22 (4/8, 2/2), Zanzottera 19 (4/8, 0/6), Dia, Marcucci 6 (3/4, 0/2), D’Ambrosio 7 (2/4, 1/3). Iacorossi e Quaroni n.e. All. F. Corbani.

Quarrata: Angelucci 6 (3/5, 0/2), Mongelli 10 (2/2, 2/6), Blatancic 7 (3/4, 0/1), Costa (0/2 da tre), Novori 11 (4/8, 1/5), Molteni 13 (4/10, 1/6), Regoli 23 (9/13, 1/2), Scandiuzzi 9 (3/6), Coltro 2 (1/2, 0/2), Prenga, Tiberti 9 (3/8, 9/4). All. A. Tonfoni.