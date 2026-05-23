Sesso nei centri massaggi orientali a Torino: chieste tre condanne dopo i racconti di alcuni clienti

Torino – Quattro anni di carcere e 6mila euro di multa ciascuno per due fidanzati che negano di avere una relazione sentimentale, due anni di reclusione per il loro presunto complice. Ieri, 22 maggio, la sostituta procuratrice Alessandra Provazza ha chiesto tre condanne a queste pene per gli ex gestori di due centri massaggi orientali, a Torino. Tutti di origini cinesi, sono accusati di sfruttamento della prostituzione perché al loro interno diverse donne incontravano i clienti per incontri sessuali, come veniva riportato anche in una lunga serie di post su siti erotici. Nei mesi scorsi, 27 clienti delle prostitute sono stati sentiti come testimoni. Molti di loro hanno parlato in tribunale con evidente imbarazzo, addirittura negando di aver cercato e ottenuto incontri sessuali.