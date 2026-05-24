Bloccati sulla via ferrata dei Funs: salvati tre escursionisti

Entraque (CN) – Terzo intervento significativo di giornata, ieri pomeriggio, nel comune di Entracque per il recupero di 3 escursionisti bloccati sulla via ferrata dei Funs. Hanno lanciato loro stessi l’allarme intorno alle 14.30. Poichè in zona era presente l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, è stato effettuato il trasporto aereo di 2 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e uno del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che sono stati sbarcati al verricello alla sommità del percorso attrezzato e hanno proceduto in discesa verso i malcapitati. Nel frattempo una squadra a terra procedeva verso l’alto. Gli escursionisti bloccati si trovavano in uno stato di prostrazione fisica ma sono stati in grado di procedere sulle proprie gambe grazie al supporto dei tecnici che li hanno assicurati con manovre alpinistiche percorrendo la ferrata in discesa fino al sentiero e in seguito alla propria autovettura. Le operazioni si sono concluse intorno alle 18.30.