Calcio Serie A – Il Como si qualifica alla Champions per la prima volta nella sua storia: battuta la Cremonese

Cremona ( Cremonese – Como 1-4) – Il Como vince 1-4 allo Zini e vola per la prima volta nella sua storia in Champions League. Notte fonda per la Cremonese, che perde e retrocede ufficialmente in Serie B dopo una sola stagione.Nei primi minuti di gioco la tensione si fa sentire e le emozioni latitano, con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo. Al 36′ arriva la svolta del match: il Como sblocca il risultato grazie a Jesus Rodríguez, lesto a ribadire in rete con un preciso piatto destro dopo una miracolosa respinta di Audero su conclusione ravvicinata di Douvikas. Al 50′ il match si surriscalda con un cartellino giallo sventolato ad Alberto Moreno, ma appena un minuto più tardi, al 51′, arriva la doccia fredda per lo Zini: raddoppio del Como firmato da Anastasios Douvikas, che su assist di Smolcic gela lo stadio e firma lo 0-2. La reazione della Cremonese è però immediata: al 53′ i grigiorossi conquistano un calcio di rigore che Bonazzoli trasforma con freddezza, accorciando subito le distanze per l’1-2 che riapre clamorosamente la partita.Al 70′, però, cala la pietra tombale sulle residue speranze della Cremonese. Un fallo ingenuo in area di rigore costa il penalty a favore del Como, ma è quello che succede subito dopo a scatenare il caos più totale: le vibranti proteste dei grigiorossi si trasformano in un autentico harakiri, con il direttore di gara che sventola ben tre cartellini rossi nel giro di pochi istanti. Vengono espulsi Grassi sul terreno di gioco, insieme a Djurić e Okereke direttamente dalla panchina. Con la Cremonese in totale apnea psicologica, Da Cunha si presenta sul dischetto e trasforma con freddezza il rigore dell’1-3, chiudendo virtualmente i giochi. A chiudere definitivamente il match, poi, ci pensa sempre il capitano Da Cunha, che mette dentro la rete dell’1-4 e condanna definitivamente la Cremonese alla Serie B. Per il Como, invece, è festa totale.

Cremonese – Como

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano (82′ Barbieri), Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin (46′ Floriani Mussolini), Thorsby (46′ Collocolo), Grassi, Maleh (15′ Vandeputte); Bonazzoli (85′ Lottici Tessadri), Vardy. In panchina.: Silvestri, Nava, Djuric, Ceccherini, Vigilati, Folino, Okereke.. All.: Marco Giampaolo

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno (76′ Van der Brempt); Perrone, Da Cunha; Diao (82′ Sergi Roberto), Baturina (82′ Vojvoda), Jesus Rodríguez (64′ Caqueret); Douvikas (82′ Morata). In panchina.: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Diego Carlos, Cassano, Pisati. All. Fabregas

Gol: 36′ Jesus Rodriguez , 51′ Douvikas , 55′ Bonazzoli su rig., 74′ Da Cunha su rig., 81′ Da Cunha

Arbitro: Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli