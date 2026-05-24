Calcio Serie A – Il Lecce batte il Genoa e rimane in A

Lecce ( Lecce – Genoa 1-0) – Motivazioni diverse e Lecce che ovviamente parte forte sospinto da un Via del Mare vestito per le grandi occasioni. Il risultato è che i rossoblu pagano l’impatto ambientale e dopo sei minuti Banda spara sotto la traversa il gol del vantaggio lampo salentino. Stadio in delirio e gara che cambia connotati, ma il primo tempo, a parte una rete di Frendrup annullata per un chiaro fuorigioco di Colombo, dice poco. Il secondo tempo serve a De Rossi per far esordire giocatori della Primavera con Grossi, Lafont e Carbone, e al Lecce per avvicinarsi alla salvezza, obiettivo che i pugliesi provano a mettere in cassaforte nei primi 20 minuti. L’occasione più clamorosa è per Pierotti che di testa da dentro l’area centra in pieno la base del palo a Leali battuto. Segue un momento di reazione del Genoa che però non porta a più di qualche sortita nella metà campo avversaria. E’ finito il campionato ma non è nemmeno tempo di bilanci che sono stati già ampiamente fatti nelle settimane post matematica salvezza. Rimane un campionato che è iniziato male e poi ha assunto i connotati di una cavalcata e rimane un allenatore che a Genova potrebbe aprire un ciclo importante.

Lecce – Genoa

Genoa (3-5-1-1): Leali; Marcandalli (83′ Lafont), Otoa, Zatterstrom; Sabelli (60′ Ouedraogo), Amorim (69′ Grossi), Frendrup, Masini (83′ Carbone), Martin (60′ Norton-Cuffy); Ellertson; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Viega, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (89′ Gaspar), Ngom (46′ Gandelman); Pierotti (80’Jean), Coulibaly, Banda (65′ Ndri); Cheddira (80′ Stulic). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Gol: 6′ Banda (L)