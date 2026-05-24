Calcio Serie A – Il Milan perde con il Cagliari: prossimo anno Europa League

24 Maggio 2026 REDAZIONE Calcio 0

Calcio Serie A – Il Milan perde con il Cagliari: prossimo anno Europa League

Milano ( Milan – Cagliari 1-2) –  La partita valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A, si è conclusa con il punteggio di 1-2. Saelemaekers illude San Siro che la partita possa essere in discesa con un gol dopo 2′ sulla spizzata-assist di Gimenez. Non sarà così: il Cagliari si mette a giocare e trova il punto dell’1-1 con Borrelli, rapace in area di rigore sull’assist di Mina dopo un corner e forza i rossoneri a inseguire il gol-qualificazione. La rete però la trova ancora il Cagliari, ancora da corner, questa volta con Rodriguez. L’1-2 condanna il Milan: niente Champions League, l’anno prossimo sarà Europa League.

Milan – Cagliari 

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori  (63′ Athekame ), Gabbia , Pavlovic ; Saelemaekers , Fofana  (68′ Leao ), Jashari  (63′ Modric ), Rabiot , Bartesaghi ; Gimenez (46′ Pulisic ), Nkunku  (63′ Fullkrug ). All. Allegri

Cagliari(3-5-2): Caprile ; Zé Pedro  (63′ Palestra ), Mina , Rodriguez (63′ Dossena ); Zappa , Adopo , Gaetano , Deiola  (74′ Sulemana ), Obert ; Borrelli  (74′ Mendy ), Esposito  (95′ Felici ). All. Pisacane.

Gol: 2′ Saelemaekers, 20′ Borrelli, 57′ Rodriguez

Arbitro: Guida

 

 

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