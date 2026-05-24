Calcio Serie B – Il Monza vince a Catanzaro e si avvicina alla serie A

Catanzaro ( Catanzaro – Monza 0-2) – Con un gol meraviglioso di Hernani e uno sprint letale di Caso il Monza vince 2-0 a Catanzaro nel primo atto delle finali playoff di Serie BKT, avvicinandosi al sogno Serie A. Monza vicinissimo al vantaggio due volte nel giro di pochi secondi. Il Catanzaro si salva e batte un colpo l 15’ con Pittarello, che calcia alto in corsa col sinistro. I calabresi prendono coraggio e insistono. Al 27’ Petriccione è scaltro nell’anticipare Thiam, ma la difesa ospite si fa trovare pronta sul cross del numero 10 giallorosso. Bianco sostituisce l’acciaccato Ravanelli al 31’ inserendo Delli Carri. Il Catanzaro si affida alla qualità di alcuni singoli, come capitan Iemmello che al 32’ avvia una bella azione sulla sinistra, conclusa dal mancino al volo di Pontisso alto. Il Monza torna a pungere sul finale di primo tempo. Dopo un tentativo di Azzi sopra la traversa, al 46’ ancora Cutrone prende la mira e calcia forte col destro: Pigliacelli blocca. All’intervallo è 0-0. Bianco si gioca un doppio cambio al 73’ affidandosi all’esperienza di Obiang e all’imprevedibilità di Caso. Il coniglio dal cilindro lo tira fuori un altro biancorosso, Hernani, che al 77’ scaraventa all’incrocio dei pali un bolide di destro dalla grande distanza, gelando il Ceravolo. Sesto gol stagionale, il più bello e pesante per il brasiliano arrivato a gennaio e delirio biancorosso. Il Catanzaro subisce il colpo, ma nel finale tira fuori l’orgoglio e al 87’ il nuovo entrato Di Francesco manca l’angolino con un diagonale di sinistro. Il Monza invece non sbaglia e al 89’ Petagna innesca la velocità di Caso, che fa fuori due difensori giallorossi e segna con freddezza il gol dello 0-2. Impressionante la rapidità del numero 30 nel fare il vuoto da solo in corsa per poi firmare il suo secondo centro col Monza. Rete pesantissima nell’economia della doppia finale. Finisce così 2-0 per la squadra di Bianco che corre a festeggiare sotto il settore ospiti. Per il sogno Serie A c’è un ultimo appuntamento da non fallire, venerdì 29 maggio alle 20.00 all’U-Power Stadium nella finale di ritorno.

Catanzaro – Monza

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso (76′ Rispoli), Petriccione, Alesi (76′ Di Francesco); Liberali (84′ D’Alessandro), Iemmello (84′ Oudin); Pittarello. Allenatore: Aquilani.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Ravanelli (31′ Delli Carri), Birindelli; Bakoune, Pessina, Colombo (73′ Obiang), Azzi; Colpani (46′ Hernani), Dany Mota (64′ Petagna); Cutrone (73′ Caso). Allenatore: Bianco.

Gol: 77′ Hernani (M), 89′ Caso (M).

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido