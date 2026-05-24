Inseguimento tra Andrate e Chiaverano: sgominata banda di ladri da appartamento, tre arresti ad Ivrea

Ivrea (To) – Nelle prime ore del 20 maggio, un’operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ivrea ha portato all’arresto di tre uomini di origine rumena, tra i 40 e i 45 anni, già noti alle forze dell’ordine e residenti in un campo nomadi a Torino. I tre sono stati intercettati dopo un furto in abitazione avvenuto ad Andrate.L’allarme è scattato intorno alle 3:40 del mattino, quando un residente ha segnalato movimenti sospetti. I militari, intervenuti rapidamente, hanno sorpreso i ladri appena usciti da un’abitazione svaligiata. Alla vista dei Carabinieri, i malviventi si sono dati alla fuga, dando vita a un inseguimento ad alta velocità terminato lungo la SP 419 a Chiaverano, senza conseguenze per persone o cose. I tre arrestati sono accusati di furto pluriaggravato in abitazione in concorso, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e detenzione illegale di armi. Su disposizione della Procura di Ivrea, sono stati trasferiti in carcere, mentre proseguono le verifiche sulla refurtiva ancora sequestrata.