Muore sotto un treno sulla Asti-Torino

Baldichieri d’Asti (AT) – Una persona non ancora identificata è starta travolta da un treno in transito verso le tre di ieri pomeriggio. La vittima non è stata ancora identificata. Sul posto la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica del mortale incidente, mentre sono state messe al sicuro gli oltre 200 viaggiatori. La linea Asti-Torino è stata completamente bloccata per consentire la rimozione della salma e tutte le operazioni connesse con conseguenti disagi per i passeggeri. Traffico ferroviario in tilt a causa del blocco forzato con accumuli di ritardi e corse soppresse. Per ragioni tecniche il treno è rimasto fermo sui binari e l’alimentazione elettrica è stata interrotta. Sul posto anche i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e gli addetti di Fs Security. Inoltre Trenitalia ha organizzato il trasferimento dei viaggoatori garantendo un servizo di bus tra le stazioni di Baldichieri e Asti. Verso le 19, 30 la circolazione dei treni è gradualmente ripresa.

Foto “Torino Cronaca”