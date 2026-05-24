Pallacanestro Serie A – La Bertram porta la serie con Venezia a gara 5: vittoria ampia sui veneti

Tortona ( Bertram Tortona – Umana Reyer. Venezia 89-71) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Gara 3, la Bertram Derthona Tortona gioca una Gara 4 meravigliosa su ambo i lati del campo per portare la serie dei Quarti di Finale sul 2-2, forzando Gara 5. I Leoni sconfiggono l’Umana Reyer Venezia 89-71 e si regalano altri quaranta minuti per la semifinale. Decisiva una prestazione realizzativa straordinaria dalla lunga distanza da parte del Derthona, che conclude tirando 13/25 (52.0%) dall’arco. Vanno tutti a segno per la squadra di Mario Fioretti, trainata dai 14 punti a testa di Arturs Strautins e Tommaso Baldasso. Assente per buona parte di Gara 3, Dominik Olejniczak inizia con lo spirito giusto e quattro punti in fila, seguito da una schiacciata a una mano di Arturs Strautins. Con tre minuti da giocare nel primo quarto, Capitan Baldasso forza il timeout di Neven Spahija spingendo la Bertram sul 16-10. La Reyer prova a riavvicinarsi, ma Prentiss Hubb chiude il primo quarto sul 23-17 con una bomba dalla punta. L’intensità difensiva degli orogranata aumenta a inizio secondo quarto e gli ospiti accorciano sul -1 (26-25) in poco meno di tre minuti di gioco. Il Derthona, però, non molla e si riporta avanti 31-25 con una tripla di Ezra Manjon. Christian Vital si unisce alla festa dal perimetro con 3:55 sul cronometro per il +7 bianconero (36-29). Dopo due venti minuti, si va negli spogliatoi sul 38-33 per la Bertram. Il secondo tempo inizia nel segno di Ezra Manjon, che confeziona sette punti in pochi minuti, prima dal perimetro e poi nel traffico. Venezia rimane a contatto, accorciando sul singolo possesso di svantaggio (43-40) senza riuscire ad incidere del tutto. Con 3:50 sul cronometro, Vital costringe gli avversari al timeout (51-44) dopo una bomba delle sue dalla lunga distanza. Il Derthona non si ferma e tocca il +13 (60-47) dopo una tripla di Strautins che fa infiammare la Nova Arena. Un’altra conclusione dall’arco di Capitan Baldasso chiude il terzo quarto, con la Bertram che tocca il +15 (63-48) entrando negli ultimi dieci minuti di Gara 4. Il parziale dei bianconeri si estende sul 24-1 nell’avvio di quarto quarto dopo due triple a testa da parte di Hubb e Baldasso per il +29 (77-48). Il quarto quarto della Bertram è il riassunto perfetto di una sfida giocata ai limiti della perfezione, tanto in attacco quanto in difesa. Adesso la serie ritorna al Palasport Taliercio di Venezia, dove martedì 26 maggio alle 20:00 si giocherà Gara 5 per l’accesso in semifinale.

Bertram Tortona – Umana Reyer. Venezia

Parziali: 23-17, 38-33, 63-48

Tortona: Vital 8, Hubb 9, Gorham 6, Manjon 12, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia 2, Baldasso 14, Strautins 14, Olejniczak 8, Biligha 9, Riismaa 3. All. Fioretti.

Venezia: Tessitori 9, Cole 11, Horton 5, Lever, De Nicolao, Candi 8, Bowman 6, Wheatle 3, Nikolic 4, Parks 9, Witljer 5, Valentine 11. All. Spahija.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Sahin di Messina, Quarta di Torino.