Tentano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Torino: arrestato un ragazzo di 19 anni

Torino – Un tentativo di introduzione di droga e materiale illecito all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino è stato sventato nella giornata del 22 maggio grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria.Secondo quanto riferito dall’OSAPP, intorno alle 13.30 un cittadino marocchino di 19 anni, a bordo di un monopattino, si sarebbe avvicinato all’area esterna della settima garitta del carcere, lanciando una palla da tennis e un involucro nei cortili passeggio del Padiglione C. All’interno del materiale recuperato dagli agenti sono stati rinvenuti tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi, pillole di psicofarmaci del tipo “Lyrica”, schede SIM e piccoli cavi USB, presumibilmente destinati alla popolazione detenuta.Il personale di Polizia Penitenziaria, già impegnato in attività di controllo e osservazione all’esterno dell’istituto, è intervenuto tempestivamente riuscendo a bloccare il giovane, che aveva tentato la fuga, e a sequestrare integralmente il materiale.