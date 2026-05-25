Aggredisce Carabiniere durante protesta pro Pal ad Alessandria: ragazzo di 25 anni agli arresti domiciliari

Alessandria – I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dal personale del Nucleo Informativo del Comando Provinciale, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale nei confronti di un 25enne.l provvedimento scaturisce dai fatti verificatisi nel mese di ottobre 2025, quando, nel corso di una manifestazione a sostegno del popolo palestinese lungo le vie del centro cittadino, il corteo ha deviato dal percorso concordato raggiungendo la stazione ferroviaria, dove i manifestanti hanno tentato di accedere alla struttura, generando momenti di tensione con il contingente impiegato per l’ordine pubblico.L’identificazione dell’autore è stata possibile grazie all’analisi accurata dei filmati registrati durante i disordini. Gli inquirenti della locale Sezione Operativa e del Nucleo Informativo sono riusciti a isolare i segni caratteristici e i capi d’abbigliamento del soggetto, documentandone la condotta all’interno del corteo.Il 25enne è risultato persona già nota alle forze dell’ordine e già destinataria di un precedente provvedimento del Questore, emesso a seguito di condotte violente tenute in occasioni di manifestazioni sportive. La sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghi reati in contesti pubblici ha determinato l’adozione della misura restrittiva, volta a garantire la sicurezza collettiva e a prevenire ulteriori disordini.