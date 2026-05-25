Calcio Serie A – Pari nel derby di Torino: Juventus fuori dalla Champions League

Torino ( Torino – Juventus 2-2) – La Juventus pareggia 2-2 col Torino e chiude il campionato al sesto posto, qualificandosi all’Europa League. La partita è cominciata con un’ora di ritardo dopo le richieste dei tifosi di non giocare per il ferimento di uno di loro nei precedenti disordini all’esterno dello stadio Olimpico Grande Torino.Niente ultima chiamata per la Juventus, che dopo la frittata combinata in casa con la Fiorentina non era ormai più padrona del suo destino e che ha continuato a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, per la quale si sarebbe parlato di un miracolo sportivo. Che invece non è arrivato, perhcé non è bastato vincere il derby della Mole contro un Torino ormai salvo da settimane. La squadra di Spalletti prova a fare il suo, segnando subito con il solito Vlahovic, che nella ripresa raddoppia pure prima di lasciare il campo. I risultati di Milano, Verona e Cremona condannano i bianconeri alla qualificazione in Europa League.

Torino – Juventus

Torino: Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen (69’ Prati), Ilkhan (63’ Njie), Gineitis (46’ Casadei), Obrador (63’ Nkounkou); Vlasic; Simeone, Zapata (56’ Adams). In panchina: Israel, Siviero, Ilic, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Tameze, Gabellini, Pellini. Allenatore: D’Aversa.

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (70’ Koopmeiners), Cambiaso (62’ Holm); Conceicao (70’ Miretti), Boga (78’ Zhegrova); Vlahovic (62’ David). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Yildiz, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Gol: 24’, 54’ Vlahovic (J), 60’ Casadei (T), 84’ Adams (T).

Arbitro: Zufferli.