Resta in prognosi riservata il tifoso ferito durante il derby

Milano – Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Molinette di Torino il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri, prima del derby della Mole. Ha riportato un grave trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, nato a Torino ma cresciuto a Casale Monferrato Pdove vive la famiglia, papà Pierluigi e mamma Maria Teresa e una figlia di 35 anni. Basoccu al momento è ​​​​​​residente a Milano dove svolge la professione di commercialista. Basoccu fa parte dei Viking, storico gruppo ultras della Juventus con base a Milano, e vengono considerati, nel panorama ultrà, tra i gruppi più oltranzisti della tifoseria organizzata bianconera, vicini all’estrema destra.