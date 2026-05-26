Bloccato lungo la A26 con marijuana nascosta nell’auto: arrestato

Ovada (AL) – Nei giorni scorsi, durante un servizio di strada pomeridiano, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Ovada ha fermato un’autovettura con targa italiana per un controllo lungo l’Autostrada A26, in direzione sud. Il conducente, un uomo di circa 40 anni, ha mostrato sin da subito un palese nervosismo, tentando invano di distogliere l’attenzione degli agenti dalle procedure di rito. L’atteggiamento sospetto, unito ad un forte e acre odore proveniente dall’abitacolo, ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo, eseguendo un’accurata ispezione del veicolo, anche con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Alessandria. All’interno di un vano appositamente ricavato nel portabagagli, sono stati rinvenuti 16 involucri di cellophane trasparente con marjuana per complessivi 16 kg, oltre al denaro contante per un totale circa di 3.000 euro. Al termine delle attività di rito, il conducente è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.