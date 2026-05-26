Linea ferroviaria Torino – Novara: circolazione sospesa tra Settimo e Torino Stura per l’investimento di una persona

Torino – Disagi per chi viaggia sulla linea Torino – Novara: la circolazione ferroviaria risulta infatti sospesa tra Settimo e Torino Stura a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno. Sono le forze dell’ordine che stanno portando avanti, insieme alle autorità competenti, gli accertamenti sul posto per chiarire causa e dinamica dell’incidente. Disagi alla circolazione dei convogli: è stato attivato il servizio con corse bus ed è in corso la programmazione dell’offerta commerciale