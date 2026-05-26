Pallacanestro Serie B – Va a Quarrata gara 3: Giovedì secondo match-point per Casale

Pistoia ( Consorzio Quarrata – Monferrato Basket 87-79) – In vantaggio per 2-0 nella serie-salvezza con Quarrata, la Novipiù si gioca il primo match-point per la permanenza in Serie B Nazionale al “PalaCarrara” di Pistoia. Dopo avere tenuto testa alla MB fino ai supplementari in gara-2, la formazione toscana, guidata da Molteni e Regoli, cerca di sfruttare il fattore campo per regalare a coach Tonfoni e al pubblico di casa la prima vittoria nella serie play-out con Casale. Nel primo quarto Quarrata parte a razzo, come in tutti gli altri capitoli della serie, cercando di mettere in partita tutti gli effettivi. Per la MB si accendono Martinoni e soprattutto Rupil, particolarmente a suo agio nel tiro rapido. All’intervallo lungo il divario tra le due squadre è di soli 5 punti, dopo che la MB è riuscita a passare in vantaggio per un breve periodo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Dopo un’ottima terza frazione per entrambe le squadre, la Dany trova, con Regoli e Coltro, un pesantissimo break a inizio dell’ultimo e decisivo quarto. La Novipiù non trova invece le energie per chiudere anche questo gap e cede gara-3 al Consorzio Servizi Leonardo. I rossoblu proveranno a sfruttare l’ultimo match-point giovedì 28 maggio alle ore 21, ancora a Pistoia.

Consorzio Quarrata – Monferrato Basket

Parziali: 24-19; 47-42; 67-64

Quarrata: Regoli 16 (6/13, 1/3), Angelucci 14 (1/3, 3/7), Tiberti 11 (2/5, 1/2), Blatancic 11 (4/7, 1/2), Molteni 10 (3/4, 0/3), Mongelli 7 (2/3, 1/3), Scandiuzzi 6 (3/5), Coltro 6 (0/1, 2/3), Novori 6 (0/3, 2/4), Costa, Prenga. Lytvyn n.e. All. A. Tonfoni.

Monferrato Basket.: Martinoni 25 (9/13, 0/5), Rupil 24 (5/7, 4/9), Guerra 9 (1/4, 1/4), Zanzottera 8 (2/7, 1/4), Fiusco 7 (2/7, 0/3), D’Ambrosio Angelillo 4 (2/3, 0/1), Marcucci 2 (1/1, 0/2), Mossi (0/1), Osatwna. Quaroni, Flueras, Dia n.e. All. F. Corbani.