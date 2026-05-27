Pallacanestro Serie A -Il Derthona lotta fino all’ultimo ma non basta: Venezia vince e vola in semifinale

Venezia (Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona 89-83) – Gara 5 dei Quarti di Finale tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona è la degna conclusione di una serie spettacolare, che si decide solo negli ultimi istanti al Palasport Taliercio. La squadra di Neven Spahija prevale 89-83 e accede alla semifinale, ma i bianconeri lottano fino alla fine.Venezia, spinta dal proprio pubblico, viene trainata dai 18 punti di RJ Cole nel primo quarto, mentre la squadra di Mario Fioretti riesce a rimanere agganciata al treno della gara attaccando con autorità il canestro. Dopo dieci minuti, è parità assoluta sul 23-23 al Taliercio.Nel secondo quarto, i padroni di casa tentano la fuga con un parziale di 14-0 che sembra ammattire la Bertram, che interrompe la striscia orogranata con una tripla clutch di Prentiss Hubb dall’angolo. I bianconeri reagiscono nel migliore dei modi e tornano sotto di un singolo possesso (35-32), ma Amedeo Tessitori riporta la Reyer in doppia cifra di vantaggio. All’intervallo, Venezia conduce 48-40. La serie ad alto livello di Ezra Manjon continua in uscita dagli spogliatoi, con otto punti in fila – inclusa una schiacciata in putback – che costringono la Reyer al timeout sul 53-48. Anche Arturs Strautins si iscrive alla partita, con un appoggio del lettone che vale il -2 (59-57) con 4:20 sul cronometro. Capitan Baldasso si accende nel finale del terzo quarto e si va negli ultimi dieci minuti sul 68-66 Reyer.Nel quarto quarto, la tensione la fa da protagonista, con nessuna delle due squadre che riesce a creare un solco sugli avversari. Il secondo tempo straordinario di Baldasso continua con il jumper che vale il -1 (75-74) con 4:50 da giocare, ma Venezia reagisce ancora una volta forzando il timeout di Coach Fioretti. Baldasso è infermabile e infila l’ennesima tripla dall’angolo che riporta i bianconeri sul -2 (85-83) con meno di un minuto da giocare, ma non basta. La Reyer vince e accede alla semifinale.

Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona

Parziali: 23-23, 48-40, 68-66

Venezia: Tessitori 13, Cole 27, Horton 8, Lever 3, De Nicolao N.E., Candi 3, Bowman 10, Wheatle 3, Janelidze N.E., Parks 9, Witljer 3, Valentine 10. All. Spahija.

Tortona: Vital 6, Hubb 11, Gorham 16, Manjon 9, Pecchia 2, Chapman, Tandia N.E., Baldasso 18, Strautins 13, Olejniczak 8, Biligha, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Gonella di Genova, Valzani di Taranto.