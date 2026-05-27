Si rompe una tubatura in via Vittime delle Foibe: bus in una buca e strada chiusa

Alessandria – Disagi alla circolazione nel quartiere Cristo a causa della rottura di una tubatura dell’acqua in via Vittime delle Foibe. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per motivi si sicurezza. La perdita dell’acqua avrebbe provocato il cedimento di una parte della carreggiata. Si è creata una buca nella quale sarebbe finito anche un autobus durante il transito. L’episodio ha causato rallentamenti e difficoltà alla viabilità della zona, con inevitabili, ripercussioni sul traffico cittadino. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati della gestione della rete idrica di Sogeri. La strada è stata chiusa per consentire le verifiche sul cedimento e i lavori necessari alla riparazione della tubatura danneggiata. Al momento sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità del danno e i tempi necessari al rispettino della viabilità.