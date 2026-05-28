Ennesima truffa dei “Finti Caramba” ai danni del solito anziano

Vercelli – Due finti carabinieri hanno tentato di truffare un anziano padre di un disabile. Dopo aver suonato il campanello l’uomo ha aperto e uno dei due malviventi ha detto di dover controllare l’oro e gli oggetti di valore presenti in casa, perché potrebbero potuto provenire da uno dei colpi messi a segno recentemente, aggiungendo che sarebbe arrivata una carabiniera alla quale l’anziano avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli onde consentire le verifiche del caso. Tutte balle naturalmente per un piano che è fallito grazie al pronto intervento di una Volante della Squadra Mobile di Vercelli nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un’auto già fermata in passato, quando a bordo si trovavano alcuni pregiudicati. La vettura, risultata essere a noleggio, era guidata da una giovane donna. Insospettiti dai movimenti dell’auto e dal comportamento della conducente, i poliziotti hanno deciso di seguirla discretamente, intuendo che potesse essere in corso una truffa ai danni di persone anziane. I sospetti degli Agenti sono stati confermati certezza dalla donna (25 anni di origine campana) che era appena uscita dall’abitazione dell’anziano con contanti e gioielli nascosti addosso. Immediato l’intervento dei Poliziotti che hanno bloccato la malvivente e recuperato tutta la refurtiva, poi restituita all’anziano, mentre per la 25enne sono scattate le manette con l’accusa di truffa aggravata. Ieri, durante il processo per direttissima, il Giudice del Tribunale di Vercelli ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte alla settimana nel Comune in provincia di Salerno dove risiede, mentre continuano le indagini per gli altri due al momento irreperibili.