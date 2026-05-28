Incidente stradale sulla A4: furgone capovolto sul fianco

Villarboit (VC) – Intorno alle 6:30 di ieri, 27 Maggio, i Vigili del Fuoco di Vercelli, insieme a quella volontaria di Santhià, sono intervenute sulla A4, in direzione Milano, nel comune di Villarboit, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone ed un autocarro. Arrivata sul posto, la squadra ha trovato un furgone che ha terminato il suo percorso dopo l’impatto capovolto su un fianco mentre gli occupanti erano fuori dei rispettivi mezzi ai quali sono stati prestati i primi soccorsi; in seguito sono stati messi in sicurezza i mezzi e l’area interessata. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’ospedale, la Polizia stradale di Novara est e personale della viabilità.