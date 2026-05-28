Passeggeri della metro di Milano aggrediti e rapinati da una gang

Milano – Una serie di rapine all’interno della metropolitana, compiute da cinque cittadini egiziani tra i 20 e 22 anni, ha sconvolto i passeggeri dei servizi pubblici a Milano. Per quattro dei responsabili sono scattate le manette: le forze dell’ordine hanno seguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice su richiesta della Procura. Un quinto indagato risulta irreperibile ed è attualmente ricercato.Le rapine sono state messe a segno tra marzo e settembre 2025 nei tunnel della metropolitana di Milano. Gli investigatori sono arrivati ai cinque presunti responsabili analizzando i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso installate all’interno della metropolitana.