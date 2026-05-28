Scoppia una bombola a gas in un appartamento a Vignole: uomo di 50 anni ferito grave

Vignole Borbera (AL)- È di un ferito il tragico bilancio del grave incidente avvenuto a Vignole Borbera, nel centro del paese, questa mattina intorno alle 6.30.I Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri sono intervenuti per l’esplosione di una bombola a gas che ha provocato anche l’incendio di una porzione di appartamento. A seguito dell’accaduto un uomo di 50 anni ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo. In base ai primi accertamenti, l’uomo di 50 anni soffre di depressione e potrebbe aver volontariamente saturato l’ambiente con il gas nel tentativo di togliersi la vita. La successiva espulsione ha poi causato il crollo immediato dei muri perimetrali del suo alloggio in piazza Zaccagni. Nessun danno strutturale significativo è stato riscontrato negli altri appartamenti dello stabile. L’ispezione tecnica ha quindi confermato l’agibilità della struttura. Il ferito è stato ricoverato con l’elisoccorso in codice rosso al Cto di Torino.